Sokak köpeklerinin saldırısıyla bacağından yaralandı

Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Rümeysa Kaçar (21), 7 Haziran'da okul dönüşü, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Muhammed İkbal Parkı'nda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Kaçar, aşısını olduktan sonra taburcu edildi.Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Rümeysa Kaçar, "Evime doğru yürüyordum. Daha önce böyle toplu olarak sokak köpekleri görmüştüm. Yine öyle 4-5 köpek bir arada duruyordu. Yürürken içlerinden biri yerinden kalkıp üzerime doğru koştu. Ne olduğunu anlamadan bacağımdan ısırdı. Ben o acıyla bağırıp yardım isterken köpek kaçtı. Şimdi köpek görünce korkuyorum. Köpekleri seviyorum ama bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bazıları çıkacak olan yasaya karşı ama ben de insanların canı yanmasın istiyorum" dedi.