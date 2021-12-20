Sokak ortasında 2 çocuk annesi silahla öldürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. 112 Acil Sağlık görevliler silahla yaralanan Alaca'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen İki çocuk annesi Hülya Alaca'ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Hülya Alaca dün Görele ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.