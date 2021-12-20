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Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:10 Son Güncelleme: 20.12.2021 10:20

Sokak ortasında 2 çocuk annesi silahla öldürüldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sokak ortasında 2 çocuk annesi silahla öldürüldü

Giresun’un Görele ilçesinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu Yiğit T, 2 çocuk annesi Hülya Alaca’yı tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek yaraladı. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hülya Alaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hendekbaşı mahallesinde önceki akşam yolda karşılaşan Yiğit T. (34) ve Hülya Alaca (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca bir anda yere yığıldı. Şüpheli Yiğit T. ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. 112 Acil Sağlık görevliler silahla yaralanan Alaca'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen İki çocuk annesi Hülya Alaca'ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Hülya Alaca dün Görele ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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Sokak ortasında 2 çocuk annesi silahla öldürüldü
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