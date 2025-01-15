Sokak ortasında araca bindirip kaçırmaya çalışmışlardı: O şüpheliler yakalandı, arkasından kız meselesi çıktı! “Amacımız kaçırmak değildi”

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazatesi günü saat 22.30 sıralarında beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, M.A.(20) isimli genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istemişlerdi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartışmıştı. Vatandaşların arabaya eşya fırlatmasıyla panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başlamıştı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaşmışlardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"BENİ ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan müşteki M.A. ifadesinde; "Sokakta yürürken plakasını alamadığım bir araç geldi. Beni darp etmeye başladı. Araca bindirmeye çalıştılar. Olay sonrası üzerimdeki telefonun olmadığını fark ettim. Telefonumdan bana konum gönderdiler ama gitmedim. Şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuyla ilgili hemen çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yeri çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kullanmış oldukları araca ait plaka bilgilerinden araç sahibi Ramaza G. isimli şahıs tespit etti. Araç sürücüsü ve olaya dahil oldukları belirlenen Oğuzcan S. isimli şahıs ile Y.Ş. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN ARKASINDAN KIZ MESELESİ ÇIKTI

Şüpheliler Gasp Büro Amirliğinde verdiği ifadede birbirlerini tanıdıklarını söyleyerek şunları anlattı. İddiaya göre şüpheliler ve müşteki aynı müzikholde çalışıyorlardı. Müzikholde müşteki şahsın bir süre arkadaş olduğu kızla şüphelilerde görüşünce aralarında husumet oldu. Şüphelilerin iddiasına göre M.A. bu meseleden dolayı sürekli kendilerini arayıp küfürler ediyordu olay günü de sokakta görünce aralarında tartışma çıktı. İfadelerinde amacımız kaçırmak değildi diyen şüpheliler Ramazan G. ve Oğuzcan S. Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.