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Giriş Tarihi: 8.5.2024 02:33

Sokak ortasında av tüfeğiyle cinayet

Adana'da Mehmet A. evinin önünde tartıştığı Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Olayın ardından cinayette kullandığı silah ile polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı

DHA
Sokak ortasında av tüfeğiyle cinayet

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Arda Demir ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı.

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Sokak ortasında av tüfeğiyle cinayet
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