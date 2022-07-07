Sokak ortasında avukat eşini ve kızını kaçırın koca tutuklandı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde F.G., boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Gülistan Tekin Göger ile 3 yaşındaki kızı B.D.G.'yi dün akşam saatlerinde zorla araca bindirip kaçıran F.G. ve kardeşi A.G., bugün polis tarafından gözaltına alındı. F.G. ve A.G.'nin emniyetteki ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.G. ve A.G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da, geçtimiz nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G'yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istemişti. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtmişti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılılmıştı.