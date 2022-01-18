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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Sokak ortasında başından vurdular

Sokak ortasında başından vurdular
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Kocasinan Mahallesi, Ülkü Sokak'ta bir işyerinin önünde Osman Boz (46) ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. silahla Boz'a ateş etti. Başından vurularak ağır yaralanan Boz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Boz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille bölgeden kaçan A.Ö., eski sanayi sitesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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Sokak ortasında başından vurdular
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