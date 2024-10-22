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Giriş Tarihi: 22.10.2024 16:12 Son Güncelleme: 22.10.2024 16:13

Sokak ortasında bıçakla öldürdü

Ankara'da çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki Aykut Alpaslan husumetlisi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet şüphelisi Mehmet Korkmaz kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Sokak ortasında bıçakla öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mehmet Korkmaz ( 35) ve Aykut Alpaslan (30), Birlik Sokak üzerinde bir araya geldi. Korkmaz ve Aslan bir süre konuşup tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Korkmaz, Aslan'ı bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alpaslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu, şüpheli Korkmaz ilçeden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Sokak ortasında bıçakla öldürdü
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