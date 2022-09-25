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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Sokak ortasında bıçaklandı

Sokak ortasında bıçaklandı
Sakarya Sapanca'ya Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta önceki gün gece saatlerinde Ümit Kör (31), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Y.'nin (40) evinin önüne giderek konuşmak istedi. İkili arasında burada çıkan tartışmanın büyümesiyle M.Y. evden aldığı bıçakla Kör'ü boyun ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralı olan Kör, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Kör, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, M.Y.'yi gözaltına aldı. DHA

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Sokak ortasında bıçaklandı
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