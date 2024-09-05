Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini katletmişti... Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul Arnavutköy'de 10 Ağustos tarihinde Serpil Gül, boşanma aşamasındaki eşi Harun Gül tarafından sokak ortasında katledilmişti. 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Gül, çocuğunun sünneti için eski eşinin evine çağrılmıştı. Sabah kahvaltısından sonrası ikili arasında başlayan tartışma, genç kadının evden kaçarak uzaklaşmaya çalışmasıyla sokağa yansımıştı. Genç kadının peşinden koşarak giden Harun Gül, silahla ateş ederek öldürmüştü. Şüpheli hakkında çok geçmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Harun Gül, öldürülen Serpil Gül'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya ölenin ailesine baş sağlığı dileyerek başladı. Ardından iddianamenin okunmasıyla sanığın savunmasına geçildi.

SAVUNMASINI YAPTI

Sanık Harun Gül, kasten öldürmek istemediğini, öyle bir niyetinin olmadığını iddia ederek savunmasına başladı. Eşinin kendisini 2021 yılında aldattığını ve bunu öğrendikten sonra boşanma davası açtığını ileri süren sanık, olayda kullanılan silahı tehdit edildiği gerekçesiyle kendini korumak için aldığını söyledi. Silahı Eminönü'nde tanımadığım birinden 3 bin 500 liraya aldığını söyleyen sanık, "Mahkemenin bizi boşanmış olmasından habersizim. Eşim devlet korumasındaydı. Çocukların velayeti bendeydi. Eşim çocuklarla görüşmek istediğini, onları özlediğini söyleyince 'Neden bize bunu yaptın' diyerek bağırdım" dedi.

ÖLDÜRME ANINI HATIRLAYAMADI

Sanığın savunmasının alındığı esnada siyasi parti mensupları duruşma salonuna girmek istedi. Ancak mahkeme başkanı, davanın siyasi bir yönü olmadığı ve salonun dolu olması gerekçesiyle duruşmaya kabul etmedi. Başkan, sanığa "Bu cinayeti planladın mı" diye sordu. Harun Gül, "ilk başlarda bir tasarlama düşünsem bile çocuklarım vardı onlara kıyamıyordum. Bu düşünceyi kafamdan çıkardım. Eşimi telefonla çocuklarla konuşturdum. Çocuklar soğuk davrandı" dedi. Çocuğu sünnet ettireceği zaman Serpil Gül'ü arayan sanık, "Olaydan bir gün önce hastanede sünnet yaptırdık. Serpil de geldi. Çocuklar birlikte kalmamızı istediği için eve geçtik. Kızımla mutfağa girip yemek yapıp yediler. Sabah 'Sen bunları neden bize yaptın çocuklardan ne istedin' diye sordum. Bana 'Erkek olsaydın elimden tutsaydın' dedi. Gözüm döndü, bağırdım. Evden çıktı. Ben de peşinden koşarak aşağı indim. Kolundan tuttum 'Konuşalım' dedim. Kabul etmedi. Sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

SİLAH HEP VESTİYERDEYMİŞ

Silahı evden çıkarken almış olabileceğini, Serpil Gül'ün bağırarak kaçtığını ise hatırlamadığını ileri süren sanık Harun Gül, başkanın "Olay anını hatırlamıyor oluşunu nasıl izah ediyorsun ?" sorusuna "Sadece kızımın bağırışını hatırlıyorum. O anda silahı bırakmışım" dedi. Sanık sorulan soru üzerine silahın vestiyerde çantanın içerisinde olduğunu söyledi.

"EĞER ALDATTIYSA NEDEN GİTMEMESİ İÇİN YALVARDIN"

Mahkeme başkanı, çocukların alınan ifadelerinde babalarının "Gitme" diyerek annelerine yalvardığını belirterek "Eğer eşin seni 2021 yılında aldatıysa neden gitmemesi için yalvardın?" dedi. Sanık ise " Ben kesinlikle yalvardım. Beyanları kabul etmedim. Ben eşimi hayatımdan çıkartmıştım. Ondan midem bulanıyordu" diyerek reddetti.

ÇELİŞKİNİN SEBEBİ OLARAK AKIL SAĞLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Harun Gül, olay günü sabahı eşinin kendisine çocukları alacağını söylediğini ve o an öldürme fikrinin aklından geçtiğini itiraf etti. Daha önce verdiği ifadelerle mahkeme huzurunda verdiği ifadeler arasındaki çelişkinin sorulmasına sanık, aklının gidip geldiğini, aldatma olayından sonra bayılmalar yaşadığını iddia etti.



EVDEKİ SİLAHIN GELMESİNİ BEKLEMİŞ



Duruşmada olay gününe ait güvenlik kamera görüntüler izlendi. Sanığın yaklaşık 10 dakika boyunca apartman çıkış kapısını tutarak Serpil Gül'ün çıkmasına engel olduğu ve içinde silah olan çantanın evden getirilmesini beklediği ortaya çıktı. Çantayı kızlarının getirerek sanığa verdiği ve paniğe kapışan Serpil Gül'ün bir anlık boşlukta kaçtığı görüldü. Kovalamaya başlayan sanığın boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katlettiği anlar çevre sakinlerinin kameralarına yansıdı.



"KASTIM OLSA AKŞAM ÖLDÜRÜRDÜM SABAHA BIRAKMAZDIM"



Sanık görüntüler hakkında "Kesinlikle yalvarmadım. Merdivenlerde oturduğumuzu bile hatırlamıyorum. Yukarı gel konuşalım diye çağırmışımdır. Öldürme gibi kastım olsa akşam öldürürdüm sabah bırakmazdım" şeklinde savunma yaptı.



MÜTALAA VERİLDİ



Avukatların savunmalarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı sanığın "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.