Sokak ortasında canice öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Beyoğlu Hasköy Müze Sokak'ta önceki gün saat 08.30 sıralarında Özgür Kemal Akdemir (31), işe giden Başak Tekin'i (30) yerde sürükleyerek sokak arasına çekip silahla başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybetti. Tekin için Hacışaban Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde helallik alındı. Tekin, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"YILLAR ÖNCE İSTEMİŞ, KABUL ETMEYİNCE KAFASINDA KURMUŞ"

Başak Tekin'in eniştesi Cafer Güzel, "Çocuğumuzu vuran bu adam madde bağımlısı. Akraba ortamında evlilik teklifi yapılıyor. Kız tanıyor, kabul etmiyor. 5-6 sene önce belki de daha fazla oluyor. Çocuk madde bağımlısı bir vatandaş. Sonra bu olay bitiyor, kapanıyor ama kafasından silmiyor. Nişanlandığını öğrenince farklı bir psikolojiye giriyor ben istediğimi alacağım, beni kimse reddedemez psikolojisiyle ciğerimizi yaktı. Önceden böyle şiddetli bir şey, bir rahatsız etme yoktu. Normal medeni insanlar gibi istenmiş, kabul edilmemiş verilmemiş. 5 sene önce kapanmış bir olay. 5 sene sonra madde bağımlısı bu vatandaş kafasında kuruyor bunu. Geliyor, olay gerçekleşiyor" dedi.

"3 AYA DÜĞÜNÜ OLACAKTI"

Akdemir'in sabıkalı olduğunu vurgulayan Güzel, "Ama işin kötü yanı şu, nişanlı kız ve nişanlısı da kahraman Türk ordusunun bir mensubu. Kızımızında öyle sevgili diye bir şeyi yok. Hiçbir zaman da olmadı, teşebbüsü de olmadı. Namazında niyazında namuslu bir kızdı. Böyle bir iftira duymak çok üzdü bizi. 2 hafta önce nişan takıldı. En fazla 3 ay içerisinde düğün olacaktı. Ev ve eşyaya bakıyorlardı. Şahıs 10 tane sabıkası olan bir vatandaş, ablasının kocasının teyzesinin oğluydu. Erzincanlı, ailesi falan burada ama ailesi onu oraya göndermiş. Orada sosyal medyadan bir şekilde öğrenmiş. Sabıkası olan bir adamın da silah bulması çok zor değil. Gelip evi takip ediyor. Kız bağırıyor, çağırıyor, çekiyor tabancayı vuruyor sabah işe giderken. Eminönü'nde çalışıyordu. Bu ay sonunda zaten işi bırakacaktı. Evlilik hazırlıkları yapıyordu ama kısmet olmadı. Bugün gelinlik yerine cenazesini, tabutunu kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.