Sokak ortasında çatışma: 1 ölü

Adana'da husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Resul Aydemir hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre; Resul Aydemir (17) ve arkadaşı motosikletle husumetli olduğu S.E. ve oğlu M.E'nin oturduğu evin sokağına geldi. Husumetli iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı. Çatışmada yaralanan Aydemir hayatını kaybetti, baba S.E. ve oğlu M.E.'nin tedavileri sürüyor. Aydemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.