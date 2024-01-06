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Giriş Tarihi: 6.1.2024 11:47 Son Güncelleme: 6.1.2024 11:50

Sokak ortasında çatıştılar,  merminin isabet ettiği otobüs şoförü öldü

Diyarbakır’da iki kişi arasındaki silahlı çatışmada, merminin kafasına isabet ettiği 28 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan hayatını kaybetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sokak ortasında çatıştılar,  merminin isabet ettiği otobüs şoförü öldü

Diyarbakır Merkez ilçe Yenişehir'de meydana geldi. Kentin en işlek ve kalabalık yeri olan Ofis Yaşar Kemal Caddesi'nde, iki kişi arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenden dolayı başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bir anda silahların patladığı kavgada, mermiler, bu sırada seyir halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü 28 yaşındaki evli bir çocuk babası Serkan Arslan ile yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan otobüs şoförü Aslan ile yaya Ahmet T. Olay yerine sevk edilen sağılık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı.

İki yaralı tedavi altına alınırken, durumu ağır alan şoför Serkan Aslan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Aslan, Yeniköy Mezarlığı'nda meslektaşlarının otobüsleriyle birlikte katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze nedeniyle özel halk otobüsleri bir süre yolcu almazken, Diyarbakır Özel Halk Otobüsler Kooperatifleri Başkanı Mehmet Pervane, çok özgün olduklarını belirterek, arkadaşlarının ölümüne neden olanların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç şoförün ölümüne neden olanları yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sokak ortasında çatıştılar,  merminin isabet ettiği otobüs şoförü öldü
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