Sokak ortasında çiğköfteciyi vuran silahlı saldırgan, saklandığı çatıda yakalandı

Ayrıca şüpheli Sercan İ.'ye kaçışında yardım ettiği belirlenen Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Sercan İ., Önder Ş. ve Yasin Y., ifadeleri için Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.