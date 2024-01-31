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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:52 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:56

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana’da sokak ortasında tabancayla vurulan Ömer Demir, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da sokak ortasında cinayet

Adana'da 22 yaşındaki Ömer Demir, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.

SIRTINDAN VURDU

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta Ömer Demir ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, Demir'i sırtından ve kolundan vurdu. Yaralanan Ömer Demir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da sokak ortasında cinayet
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