Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında dehşet
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Sokak ortasında dehşet

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında dehşet

İstanbul’da, sokakta tartıştığı Yusuf Çiçek’i vurup öldüren Selim Doğan, yakalanacağını anlayınca aynı silahla canına kıydı

İstanbul'da 37 yaşındaki Selim Doğan, tartıştığı 23 yaşındaki Yusuf Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Doğan, bekçilerin kendisini yakalayacağını anlayınca aynı silahla intihar etti. Geçen çarşamba gecesi Kağıthane Çağlayan'da yaşanan olayda, sokakta karşılaşan Yusuf Çiçek ve Selim Doğan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan, silahını çekerek Çiçek'i karnından vurdu. Ağır yaralı haldeki Yusuf Çiçek hastanede öldü. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sokak çalışması sırasında şüpheli Selim Doğan'ın izine ulaştı.

BİR BEKÇİ ELİNDEN YARALANDI
Kendisini yakalamak üzere yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, paniğe kapılarak silahını başına dayadı ve bir anda ateşledi. Selim Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir bekçi ise elinden hafif şekilde yaralandı. İki kişinin öldüğü olaylar zincirinin ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Son dakika... PKK'nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Cesedi gömen teröristlere infaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA