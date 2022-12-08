Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında dehşet
Giriş Tarihi: 9.12.2022

Sokak ortasında dehşet

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sokak ortasında dehşet
İstanbul Tuzla'da Kübra K. (23) boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. 1 Kasım'da yaşanan olayda, Kübra K. mesai çıkışında iş arkadaşı G.D. ile evine doğru yürüdüğü sırada motosikletle gelen Emre K.'nin (27) bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kübra K. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan Emre K.'yi polisler gözaltına aldı. Emre K., "Amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı" dese de tutuklanarak cezaevine konuldu. Kübra K.'nin dehşet anlarına tanık olan arkadaşı G.D., "Kübra 'Eşimle bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü' dedi. Caddede yürürken Emre K. saldırdı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den YENİ açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını kabul etti! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA