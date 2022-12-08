Sokak ortasında dehşet

İstanbul Tuzla'da Kübra K. (23) boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. 1 Kasım'da yaşanan olayda, Kübra K. mesai çıkışında iş arkadaşı G.D. ile evine doğru yürüdüğü sırada motosikletle gelen Emre K.'nin (27) bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kübra K. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan Emre K.'yi polisler gözaltına aldı. Emre K., "Amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı" dese de tutuklanarak cezaevine konuldu. Kübra K.'nin dehşet anlarına tanık olan arkadaşı G.D., "Kübra 'Eşimle bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü' dedi. Caddede yürürken Emre K. saldırdı" dedi.