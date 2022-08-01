Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında dehşet: Alacak verecek kavgası cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 1.8.2022 09:01

Sokak ortasında dehşet: Alacak verecek kavgası cinayetle bitti

Kırıkkale’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Necati Alabaş (55) hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sokak ortasında dehşet: Alacak verecek kavgası cinayetle bitti

Olay, saat 02.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 563 sokakta meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden Necati Alabaş ile Y.Ü.(37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ü. yanında getirdiği otomatik av tüfeği ile Necati Alabaş'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbari üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alabaş'ın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen Alabaş'ın çocukları sinir krizi geçirdi.

Ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, otomatik av tüfeği olay yerine yakın bir yerde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Lise 1. Nakil başvuru sonuçları açıklandı! LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ile başladı
KPSS sınav soruları ve cevapları PDF ÖSYM İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı!
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması
Fransa'da 102 parlamenterden terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıkan bildiri! Türkiye'yi hedef aldılar
Son dakika: Sırbistan- Kosova sınırında yüksek tansiyon! Vucic'ten yeni açıklama
KPSS SINAVI SORU YORUMLARI 2022: KPSS zor muydu kolay mıydı, bu yıl ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?
Sigaraya zam geldi mi? 1 Ağustos 2022 JTI, BAT, Philip Morris marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Balkanlar diplomasisi: Üstümüze düşeni yapmaya hazırız!
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
SON DAKİKA! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı'nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında dehşet: Alacak verecek kavgası cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA