Sokak ortasında dehşet anları: Aracıyla yol kesip kurşun yağdırdı

R.A. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sert, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sert'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.