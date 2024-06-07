Sokak ortasında eşini 5 kurşunla öldürmüştü... Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

İstanbul Fatih Yedikule Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de, şiddet uyguladığı iddiasıyla kendisinden 5 kez şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran bir çocuk annesi 34 yaşındaki Emine Cin'i sokak ortasında 5 kurşunla öldüren sanık Levent Cin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Levent Cin ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaada sanığın lehine olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Suçun haksız tahrik altında işlendiğine dair somut bir delil bulunmamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"TESADÜFEN OLDU"

Sanık Levent Cin, mütalaaya karşı savunmasında belirterek, olayın tesadüfen başına geldiğini, kastının olmadığını ileri sürdü. Cin, "Biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim." dedi. Sanık Levent Cin, karardan önceki son sözünde, "Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydır" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Levent Cin'i, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.