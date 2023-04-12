Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında eşini darp eden kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.4.2023 19:51 Son Güncelleme: 12.4.2023 19:59

Sokak ortasında eşini darp eden kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşini sokak ortasında darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve karakolda polis memurunu yaralayan B.K., 'Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Sokak ortasında eşini darp eden kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde B.K.'nın eşi O.K'yı darp ettiği olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada evli olan B.K ile O.K'nın 10.04.2023 tarihinde Alanya ilçe merkezinde sokak ortasında belirlenemeyen bir sebeple tartıştıkları ve akabinde O.K'nın eşi B.K' yı darp ederek yaraladığı belirtilerek konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi

KARAKOLDA POLİS MEMURUNU YARALADILAR

Açıklamada polis karakolunda olaya ilişkin adli işlemlerin yapıldığı esnada O.K. ve B.K.'nın işlem yapılmasına direniş gösterdiği ve polis memurlarına saldırarak bir kadın polis memurunu yaraladıkları kaydedildi

EŞLER BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşlerin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarının aktarıldığı açıklamadaş ifadelere yer verildi:

''Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adı geçen müşteki şüpheliler hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından ayrı bir soruşturma başlatılarak tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği şüpheli O.K hakkında tutuklama kararı vermiştir. Şüpheli O.K yapılan işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır. Adı geçen müşteki şüphelilerin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri eşi kasten yaralama suçları yönünden soruşturma devam etmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
Togg damgası! Kabine üyeleri yerli otomobili Ankara Spor Salonu'nun önüne çekti
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
ABD'den Türkiye'ye skandal tehdit: Sky News'e konuşan Pentagon yetkilisi SİHA'lara işaret etti! PKK/YPG'ye açık desteğin dozunu artırdılar!
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığı gün yüzüne çıkıyor! "Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız"
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında eşini darp eden kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA