Sokak ortasında eşini darp eden kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde B.K.'nın eşi O.K'yı darp ettiği olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada evli olan B.K ile O.K'nın 10.04.2023 tarihinde Alanya ilçe merkezinde sokak ortasında belirlenemeyen bir sebeple tartıştıkları ve akabinde O.K'nın eşi B.K' yı darp ederek yaraladığı belirtilerek konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi

KARAKOLDA POLİS MEMURUNU YARALADILAR

Açıklamada polis karakolunda olaya ilişkin adli işlemlerin yapıldığı esnada O.K. ve B.K.'nın işlem yapılmasına direniş gösterdiği ve polis memurlarına saldırarak bir kadın polis memurunu yaraladıkları kaydedildi

EŞLER BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşlerin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarının aktarıldığı açıklamadaş ifadelere yer verildi:

''Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adı geçen müşteki şüpheliler hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından ayrı bir soruşturma başlatılarak tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği şüpheli O.K hakkında tutuklama kararı vermiştir. Şüpheli O.K yapılan işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır. Adı geçen müşteki şüphelilerin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri eşi kasten yaralama suçları yönünden soruşturma devam etmektedir."