Sokak ortasında eşini öldüren kocadan pişkin savunma: Ben hep mütevazi davrandım!

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Bulut ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Şeyda Nur Bulut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

22 DEFA BIÇAKLAMIŞ

Duruşmada, müştekinin yaralanması ve tedavisine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Raporda, müşteki Şeyda Nur Bulut'un yaralanma sonucu acil servise getirildiğinde kendisine 3 kez yeniden canlandırma yapıldıktan sonra yanıt alındığı, yoğun bakım ünitesinde takibe alındığı ve bilinci açıldıktan sonra vücudunun sağ yarısındaki kasları kullanamadığı aktarıldı. Yapılan muayenelerde toplam 22 adet kesici delici alet yaralanmasına ait yara izi tespit edildiğinin belirtildiği raporda müştekinin fizik tedavi gördüğü ve desteksiz ayakta duramadığı bildirildi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mütalaada, tarafların boşanma aşamasında olduğu, sanığın suç tarihinde müştekinin arkasından sarılarak konuşmak istediği ve müştekinin bunu reddetmesi üzerine sanığın 'Seni öldürürüm' diyerek gitmesini engellediği aktarıldı. Sanığın müştekiyle aynı metrobüse bindiği ve iş yerlerine yakın yerde indikten sonra bir süre cadde üzerinde peş peşe yürümelerinin ardından sanığın bıçağı çıkararak birçok defa müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine sapladığı belirtildi. Mütalaada, darbelerle yere düşen müştekinin ayağa kalkmaya çalıştığı sırada sanığın 'Sen daha gebermedin mi şerefsiz' şeklinde hakaret ederek müştekiyi aynı bıçakla göğsünden yaraladığı ve adli tıp raporuna göre müştekinin vücudunda 22 ayrı bıçak yarası bulunduğu, bu yaralardan üçünün hayati tehlike yarattığı, katılanın vücudunun sağ tarafının felç olduğu ve yaralanmasının duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olduğu anlatıldı.

36 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Murat Bulut hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, "Alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, "Eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"HEP MÜTEVAZI DAVRANDIM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Bulut, suçlamaları reddederek, "Ben, sen daha gebermedin mi? Şerefsiz şeklinde bir şey söylemedim. Ben çocuklarımı görmek için Şeyda'nın yanına gitmek zorunda kaldım ve kendimi kaybederek bu eylemi gerçekleştirdim. Ben hep mütevazi davrandım. Öyle bir niyetim olsa mağduru takip ederdim. Mağduru öldürme gayesiyle hareket etmedim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre verilmesine ve tutuklu sanık Murat Bulut'un tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.