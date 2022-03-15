Sokak ortasında infaz! Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e (51) bir araçtan ateş açıldı.Ağır yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"BABAMI VURDU"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada R.S. (22) olduğu belirlemesini üzerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Cinayet Büroya getirken zanlı ilk ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza S'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in oğlu olduğunu, bu nedenle vurduğunu söylediği. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.