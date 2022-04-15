Sokak ortasında infazda 4 kişi gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli sokak ortasında gördüğü Hürkan Özkan'a henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Özkan'ın yaralanarak yere düştüğünü gören şüpheliler, olay yerine tekrar dönerek Özkan'ın kafasına birkaç el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerindeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü.
BİLGİ SAHİBİ ARANAN ŞAHIS ÇIKTI
Polis ekipleri yaptığı çalışmada konuyla ilgili bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan ve 31 ayrı suç kaydı aynı zamanda da aranması olan K.K. gözaltına alındı. Avcılar Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların Bağcılar Güneşli'de bir adreste saklandıkları belirlendi.
TELEFONU CAMDAN DIŞARI ATTI
Adrese yapılan operasyonda 17 suç kaydı olan İ.U., 30 suç kaydı olan B.İ., 12 kaydı olan E.T. ve 23 kaydı olan H.A. gözaltına alındı.
Evin pençelerinin açık olduğu görülünce bahçede yapılan aramada 1 adet kırık cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve ona ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.