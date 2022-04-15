Sokak ortasında infazda 4 kişi gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli sokak ortasında gördüğü Hürkan Özkan'a henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Özkan'ın yaralanarak yere düştüğünü gören şüpheliler, olay yerine tekrar dönerek Özkan'ın kafasına birkaç el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.