Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında infazda 4 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.4.2022 14:11

Sokak ortasında infazda 4 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında infazda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Avcılar’da yolda yürüyen Hürkan Özkan’ı silahla vuran kasklı motosikletli saldırganlar, daha sonra yanına gelip kafasına birkaç el ateş ederek öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken ikisinin daha önceki suçlarından aranmasının olduğu öğrenildi. Olayın daha önceden yaşanan alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli sokak ortasında gördüğü Hürkan Özkan'a henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Özkan'ın yaralanarak yere düştüğünü gören şüpheliler, olay yerine tekrar dönerek Özkan'ın kafasına birkaç el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerindeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

BİLGİ SAHİBİ ARANAN ŞAHIS ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı çalışmada konuyla ilgili bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan ve 31 ayrı suç kaydı aynı zamanda da aranması olan K.K. gözaltına alındı. Avcılar Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların Bağcılar Güneşli'de bir adreste saklandıkları belirlendi.

TELEFONU CAMDAN DIŞARI ATTI

Adrese yapılan operasyonda 17 suç kaydı olan İ.U., 30 suç kaydı olan B.İ., 12 kaydı olan E.T. ve 23 kaydı olan H.A. gözaltına alındı.

Evin pençelerinin açık olduğu görülünce bahçede yapılan aramada 1 adet kırık cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve ona ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında infazda 4 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA