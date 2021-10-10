Sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama





100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görmez'in telefon görüşmelerini de araştıran polis, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 ayrı mahallede operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve av tüfeğine ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Çevrede elde edilen kamera görüntüleri ise kurulan özel ekip tarafından 100 saat incelendi.