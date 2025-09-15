Sokak ortasında kadını zorla araca bindirmişti: Çiftin karı koca olduğu ortaya çıktı

Olay dün saat 13.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının, gri bir cipe bir erkek tarafından zorla bindirildiği anlar bölgedeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde zorla araba bindirilen kadının "Bırak" diye bağırdığı ve erkeğin zorlayarak kadını aracın arka koltuğuna bindirdiği anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce derhal inceleme başlatılarak şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. İncelemede; görüntülerde yer alan erkek şahsın U.L.(35) olduğu tespit edilmiş, şahısla yapılan görüşmede eşi S.L.(34) ile tartıştıklarını, herhangi bir alıkoyma olayının olmadığını beyan etmiş, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için her iki şahıs da emniyet birimine intikal ettirildi.