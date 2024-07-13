Sokak ortasında kanlı hesaplaşma... Boğazı kesilen genç yaralı halde hastaneye koştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Berk Ü ile Bayram Apaydın, Mimar Sinan Mahallesinde yolda karşılaştı. Genç arsında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Berk Ü, Bayram Apaydın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Bayram Apaydın, boğazını tutarak yakınlardaki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru koşmaya başladı ancak bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç Hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bayram Apaydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Bursa Emniyeti, sokak ortasında Bayram Apaydın'ın boğazını keserek ölümüne neden olan Berk Ü'yü yakalamak için çalışma başlattı. Polislerce kimliği ve adresi belirlenen Berk Ü, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Berk Ü'nün, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Bayram Apaydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.