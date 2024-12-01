Sokak ortasında kanlı hesaplaşma

Karşıyaka Mahallesi 2158 sokakta, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Ç., annesi ile gönül ilişkisi olduğu Mehmet Tektaş'ı sokak üzerinde motosikletiyle hareket halindeyken gördü. Mehmet Ç., üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Tektaş'ın arkasından ateş açarak olay yerinden aracıyla kaçtı. Mehmet Tektaş, vücudunun çeşitli yerlerine ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanarak motosikletten yere düştü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Tektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Tektaş'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Şüpheli Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Tektaş'ın cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Ç., ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tarafların tehdit suçundan mahkemelik oldukları öğrenildi.