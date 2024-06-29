Sokak ortasında kanlı infaz! Katilleri en yakın arkadaşları...

Korkunç olay, Barbaros mahallesi Troya caddesi üzerinde akşam 21:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işletmecisi birçok suçtan sabıkalı Alp A., yakın arkadaşları elektrikçi Mert M., Meriç M. ve Mete M. ile bir mekanda alkol almaya başladı.
TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisiyle masada 3 kardeş, Alp A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sokakta da devam etti. 3 kardeş, kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri Alp A.'yı önce dövdüler ardından bıçaklayarak olay yerinden kaçtılar.
YÜRÜYEREK HASTANEYE GİTTİ
Göğsüne ve eline aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Alp A., olay yerine çağırdığı bir arkadaşının omzuna girerek özel bir hastaneye yürüyerek gitti. İlk müdahalesi yapılan talihsiz genç, ardından Mehmet Alif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alp A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SABAHA KARŞI YAKALANDILAR
Olayın hemen ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü elde ettiği bilgiler doğrultusunda 3 kardeşi yakalamak için harekete geçti. Mert M., Meriç M. ve Mete M. sabaha karşı saklandıkları evde suç aletiyle birlikte yakalandı. 3 kardeş, Alp A'nın kendilerine küfür ettiğini çıkan tartışmada bıçakladıklarını itiraf ettiler.
GEÇEN YIL EVLENMİŞ
Hayatını kaybeden Alp A.'nın geçtiğimiz Temmuz ayında evlendiği ve 3 kardeşle çok yakın arkadaş olduğu, geçen hafta ise hep birlikte Adliye'ye geldikleri ve bir duruşmaya birlikte girdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.