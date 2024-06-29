Sokak ortasında kanlı infaz! Katilleri en yakın arkadaşları...

GEÇEN YIL EVLENMİŞ

Hayatını kaybeden Alp A.'nın geçtiğimiz Temmuz ayında evlendiği ve 3 kardeşle çok yakın arkadaş olduğu, geçen hafta ise hep birlikte Adliye'ye geldikleri ve bir duruşmaya birlikte girdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.