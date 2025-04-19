Sokak ortasında kanlı infaz

İstanbul Beşiktaş Çarşı'da bir kafeteryada oturan Cengiz Şire (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan Kadir N. (22) ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 15 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada eşiyle birlikte masada oturan Cengiz Şire sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu bir saldırgan, Cengiz Şire'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından saldırgan kaçarken Şire ise ağır yaralandı. Saldırıya şahit olan Cengiz Şire'nin eşi de neye uğradığını şaşırdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Şire'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Cengiz Şire, dün hayatını kaybetti. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurtdışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.