Sokak ortasında kanlı infaz

Bursa’da sokak ortasında yaşanan cinayet kan dondurdu. Daha önce husumetlisi Özay Aslin ile tartışan Kenan B, eline aldığı pompalı tüfekle Aslin’i sokak ortasında başından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Özay Aslin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş ve iddiaya göre Özay Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla birlikte darp etmişti. İkili arasında başlayan husumet silahlı saldırıya dönüştü.

Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla kaldırımsa sohbet eden Özay Aslin, aniden kalabalığa koşan Kenan B tarafından pompalı tüfekle başından vuruldu. Gözü dönen saldırgan, bir süre çevrede husumetlisinin arkadaşlarını aradı. Kimseyi bulamayınca ikinci bir saldırıyı gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Özay Aslin ise, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin yaşam mücadelesi verirken, şüpheli Kenan B ise kısa sürede yakalandı.

