Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında evinin önünde bulunan Çiğdem S. kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.Yaralı kadın ambulanslı Sancaktepe Şehit Prof. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu.