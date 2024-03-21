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Giriş Tarihi: 22.3.2024

Sokak ortasında kurşun yağdırdı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında evinin önünde bulunan Çiğdem S. kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın ambulanslı Sancaktepe Şehit Prof. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu.
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Sokak ortasında kurşun yağdırdı
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