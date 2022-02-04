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Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:06 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:22

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Mahalleyi ayağa kaldırdı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul’da Nurettin İ., belinden çıkardığı silahla havaya ateş açtı. Kurşun yağdırdığı sırada “Oğlum İçin Sıkıyorum” diyen Nurettin İ., o anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Marifetmiş gibi paylaşılan o görüntülerin ardından harekete geçen Bayrampaşa Polisi Nurettin İ. hakkında adli işlem başlatırken 2 bin 354 lira da para cezası kesti.

Olay Bayrampaşa Terazidere'de yaşandı. Silahla sokağa inen Nurettin İ. bir anda dehşet saçmaya başladı. Silahıyla havaya ateş açan Nurettin İ., yetmezmiş gibi o anları da kayda alırdı.

Kurşun yağdırdığı anlarda "Oğlum İçin Sıkıyorum" diyen baba, o görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nurettin İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı, kurusıkı tabancasına ise el konuldu. Nurettin İ.'ye "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundna adli işlem yapılırken, 2 bin 254 lira da para cezası kesildi.

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Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Mahalleyi ayağa kaldırdı
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