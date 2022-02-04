Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay Bayrampaşa Terazidere'de yaşandı. Silahla sokağa inen Nurettin İ. bir anda dehşet saçmaya başladı. Silahıyla havaya ateş açan Nurettin İ., yetmezmiş gibi o anları da kayda alırdı.

Kurşun yağdırdığı anlarda "Oğlum İçin Sıkıyorum" diyen baba, o görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nurettin İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı, kurusıkı tabancasına ise el konuldu. Nurettin İ.'ye "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundna adli işlem yapılırken, 2 bin 254 lira da para cezası kesildi.