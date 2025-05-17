Sokak ortasında kurşun yağmuru

Gaziantep'te 24 yaşındaki bir kişi sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olay, Şehitkamil ilçesinin Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan Kaplan, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaplan kurtarılamadı. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren O.K., suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanırken, yanında bulunan A.K'nın ise arandığı öğrenildi.