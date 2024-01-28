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Giriş Tarihi: 28.1.2024 11:15 Son Güncelleme: 28.1.2024 11:17

Sokak ortasında mimarı gasp etmişlerdi! Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta, mimarlık yapan Cafer Çetin’i bankadan para çektikten sonra takip ederek, sokak ortasında 485 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli, Gasp Büro Amirliği tarafından yakalandı. Soygun anı, cep telefonu kamerasına yansırken şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında mimarı gasp etmişlerdi! Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

Esenyurt Hadımköy'de, 16 Ocak 2024 Pazar günü, saat 12.45 sıralarında meydana gelen olayda, bankadan 2 milyon lira çeken Cafer Çetin, otomobiline bindiği sırada silahlı kişiler tarafından gasbedilmişti. Cafer Çetin'in direnmesi üzerine şüpheliler, paranın yalnızca 485 bin lirasını alabilmişlerdi. Gasp anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin iki ayrı otomobille olay yerine geldiklerini ve mağduru bankadan para çekerken takip ettiklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Gürkan K.(34), Selvet K.(34), Yahya K.(25) ve Hakan A.(35), gerçekleşen gasp olayına ilişkin sorgulandı. Şüphelilerden Hakan A.'nın daha önceden 11, Gürkan K.'nın 6 ve Selvet K.'nın 6 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sokak ortasında mimarı gasp etmişlerdi! Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı
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