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Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:06 Son Güncelleme: 20.5.2022 10:25

Sokak ortasında öldürüldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sokak ortasında öldürüldü

Adana’da 37 yaşındaki Mesut Toprak, sokakta kavga ettiği kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, gece Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Toprak, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başından yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Toprak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovanlar ele geçirildi. Cinayet masası ekipleri olaydan sonra kaçan ve kimlikleri belirlenene şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sokak ortasında öldürüldü
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