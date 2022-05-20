Sokak ortasında öldürüldü

Olay, gece Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Toprak, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başından yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Toprak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovanlar ele geçirildi. Cinayet masası ekipleri olaydan sonra kaçan ve kimlikleri belirlenene şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.