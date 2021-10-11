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Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:23 Son Güncelleme: 11.10.2021 15:28

Sokak ortasında ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
Sokak ortasında ölü bulundu

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadıye Çepni Mahallesinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Ahmet Sezgin, sokak ortasında ölü bulundu.

Kartepe İlçesi Suadiye Çepni Mahallesinde, önceki akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, yolda hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ve jandarma ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, Ahmet Sezgin isimli 31 yaşındaki gencin öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedenin tespit edilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrası Sezgin'in cenazesi Suadiye'de toprağa verildi. Jandarmanın ise olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Sokak ortasında ölü bulundu
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