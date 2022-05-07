Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti





HASTANEDE ÖLDÜ



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan Arti, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arti kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre delil araştırması yaptı.