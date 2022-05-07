Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.5.2022 00:57 Son Güncelleme: 7.5.2022 03:21

Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Orhan Arti yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan Orhan Arti, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Orhan Arti, vücuduna isabet eden 3 kurşun sebebiyle yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE ÖLDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan Arti, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arti kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre delil araştırması yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA