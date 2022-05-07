Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan Orhan Arti, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Orhan Arti, vücuduna isabet eden 3 kurşun sebebiyle yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan Arti, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arti kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre delil araştırması yaptı.