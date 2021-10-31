Sokak ortasında sırtından vuruldu

İstanbul
'da kahvehane işleten iki kişinin rekabet kavgası sokak ortasında cinayetle bitti.
Bahçelievler
Şirinevler Mahallesi'nde dün 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kahvehane işletmecisi Hatip İbrahimoğlu (41), onlarca kişinin gözleri önünde Mahmut Celal K.'nın (49) silahlı saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan Mahmut Celal K. kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere düşen İbrahimoğlu'nun başına gelen şüpheli, 3 el daha ateş ettikten sonra kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete verdiği ifadesinde olayı itiraf eden şüpheli Mahmut Celal K., "İşyerimi elimden almaya çalışıyordu, sürekli tartışma çıkıyordu. Sokakta onu görünce bir anda olayı gerçekleştirdim" dedi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut Celal K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.