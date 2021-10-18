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Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:16 Son Güncelleme: 18.10.2021 12:17

Sokak ortasında tartışma çıktı! Ekipler biber gazıyla dağıttı

DHA
Sokak ortasında tartışma çıktı! Ekipler biber gazıyla dağıttı

Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. Sokak ortasında yaklaşık yarım saat boyunca tartışan iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi, olay yerine gelen bir polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle kısa sürede dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi...

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesine rağmen tartışma büyüdü.

Bölgede oturanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sek edildi. Resmi araçtan inen bir sivil polis memuru, yaklaşık yarım saat tartışan kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale ederek, dağıttı.

Bu kişiler ara sokaklara girerek kaçtı. İki grup arasındaki tartışma ve biber gazlı müdahale ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sokak ortasında tartışma çıktı! Ekipler biber gazıyla dağıttı
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