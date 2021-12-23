Sokak ortasında tekme, yumruk ve kemerli saldırı! Cezası belli oldu

YANINA YAKLAŞTIM KÜFRETTİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ferhat Saka, daha önce yapılan yargılamalarda, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyerek, "Benim, akli melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşısında, böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum" dedi.