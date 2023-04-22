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Giriş Tarihi: 22.4.2023 11:05 Son Güncelleme: 22.4.2023 11:25

Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir’de yolda yürüyen Serkan K. evine giderken sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesi Kadriye Mahallesi 691 Sokak'ta dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda evine doğru yürüyen Serkan K., sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Serkan K., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Serkan K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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