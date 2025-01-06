Sokak ortasında vahşi cinayet

İstanbul Pendik'te motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası cinayetle bitti. Pendik'te geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. Yılmaz aracından aldığı sopa ile karşısındakine saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve motosiklet sürücüsü Y.S.'nin kardeşi A.S. yakınlardaki fırından, elinde bıçakla geldi. Bıçakla Turan Yılmaz'ın sırtına ve boynuna sapladı ardından kaçtı. Turan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Y.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bıçak kullandığı öne sürülen A.S., de Sultanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı.