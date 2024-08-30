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Giriş Tarihi: 30.8.2024 08:31 Son Güncelleme: 30.8.2024 08:41

Sokak ortasında vurup kaçtılar... O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Onur B. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında vurup kaçtılar... O anlar kameralara yansıdı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 23 Yaşındaki Onur B. Sokakta yürüdüğü sırada arkasında gelen 3 kişi biranda ateş etmeye başladı bacağından ve kasığından yaralanan Onur B. yere yığıldı. Saldırganlar ise ara sokağa girerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Onur B. Tedavi altına alınırken polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Onur B. önde koşuyor saldırganlar ateş edince vurulup yere düşüyor.

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Sokak ortasında vurup kaçtılar... O anlar kameralara yansıdı
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