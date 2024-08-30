Sokak ortasında vurup kaçtılar... O anlar kameralara yansıdı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 23 Yaşındaki Onur B. Sokakta yürüdüğü sırada arkasında gelen 3 kişi biranda ateş etmeye başladı bacağından ve kasığından yaralanan Onur B. yere yığıldı. Saldırganlar ise ara sokağa girerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Onur B. Tedavi altına alınırken polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Onur B. önde koşuyor saldırganlar ateş edince vurulup yere düşüyor.