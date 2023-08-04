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Giriş Tarihi: 4.8.2023 09:56

Sokak röportajında uyuşturucu madde sattığını söyleyen şahıs gözaltına alındı

Verdiği sokak röportajı esnasında uyuşturucu madde sattığını söyleyen bir kişi İstanbul Polisi tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sokak röportajında uyuşturucu madde sattığını söyleyen şahıs gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin verdiği sokak röportajı esnasında uyuşturucu madde sattığını belirtmesi üzerine çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen ve uyuşturucu dahil bir çok suçtan suç kaydı olduğu belirlenen U.A., Sancaktepe İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirmek" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca mermisi ele geçirildi.

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Sokak röportajında uyuşturucu madde sattığını söyleyen şahıs gözaltına alındı
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