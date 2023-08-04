Sokak röportajında uyuşturucu madde sattığını söyleyen şahıs gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin verdiği sokak röportajı esnasında uyuşturucu madde sattığını belirtmesi üzerine çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen ve uyuşturucu dahil bir çok suçtan suç kaydı olduğu belirlenen U.A., Sancaktepe İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirmek" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca mermisi ele geçirildi.