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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Sokak röportajında ‘Uyuşturucu satıyorum’ deyince gözaltına alındı

Emir SOMER Emir SOMER
Sokak röportajında ‘Uyuşturucu satıyorum’ deyince gözaltına alındı
İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise genç, 'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil' diyerek karşılık verdi. Sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Sancaktepe'de oturduğu tespit edilen U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Sokak röportajında ‘Uyuşturucu satıyorum’ deyince gözaltına alındı
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