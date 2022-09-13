Sokak satıcılarına dev operasyon: 28 zehir taciri tutuklandı

28 SOKAK SATICISI TUTUKLANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 85'inin gözaltına alındığı, uyuşturucu satın alan 52 kişinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokak satıcılığı yaptığı belirlenen 33 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 şüpheli tutuklama talebi ile 5 şüpheli de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 28 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.