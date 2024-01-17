Haberler Yaşam Haberleri Sokak satıcılarına şafak operasyonu; 21 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:55 Son Güncelleme: 17.1.2024 13:06

Sokak satıcılarına şafak operasyonu; 21 şüpheli gözaltında

Mersin'de Narkotik polisinin 54 adrese düzenlediği şafak operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Sokak satıcılarına şafak operasyonu; 21 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren kent merkezi ve diğer ilçelerdeki çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliyi tespit etti. Şafak vakti, Özel Harekat ekiplerinin de desteklediğiyle, 110 ekip olmak üzere 431 polis, 1 hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile 54 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslere tek tek giren ekipler, 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise, 1 kilo 76 gram eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 45 bin 500 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun 0-5 yıl arası, birinin ise 15-20 yıl arası aranması bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Pakistan'dan İran'a: "Hava saldırılarının" ciddi sonuçları olur
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kartal, Eyüpspor’u 4 golle saf dışı bıraktı…
CHP'de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir
İstanbul’un kayıp beş yılı
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle kontrol ediliyor
İran Takiye Cumhuriyeti
Bunun sırrı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak satıcılarına şafak operasyonu; 21 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA