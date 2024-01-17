Sokak satıcılarına şafak operasyonu; 21 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren kent merkezi ve diğer ilçelerdeki çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliyi tespit etti. Şafak vakti, Özel Harekat ekiplerinin de desteklediğiyle, 110 ekip olmak üzere 431 polis, 1 hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile 54 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslere tek tek giren ekipler, 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise, 1 kilo 76 gram eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 45 bin 500 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun 0-5 yıl arası, birinin ise 15-20 yıl arası aranması bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.