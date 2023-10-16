Sokak sokak gezip sahte altın satmış... Külçe altın dolandırıcısı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili çalışma başlatıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta Adnan Kahveci Mahallesindeki bir cadde üzerinde A.K. isimli şahsın yürüdüğü sırada yanına bir şahsın geldiği ve kendisinin yabancı uyruklu kuyumcu olduğunu söyledi.

Elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştı. O sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığı ve A.K.'yi dolandırıcılık yöntemine inandırarak başka bir külçeyi 18 bin 200 lira karşılığında sattıkları anlaşıldı.

50 BİN LİRA ALMIŞ

Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış ve aynı yöntem ile farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere 5 farklı ilçede kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli M.P.'nin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede mağdurların toplam 49 bin lira ve bin 500 dolar dolandırıldıkları belirlendi.

70 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tespiti yapılan şüpheli hakkında yapılan sorgulama 49'u nitelikli dolandırıcılıktan 70 adet suç kaydının olduğu belirlenmiş, M.P. Güngören ilçesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonla yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan M.P.'nin 5 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri ile serbest kaldı.