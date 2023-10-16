Haberler Yaşam Haberleri Sokak sokak gezip sahte altın satmış... Külçe altın dolandırıcısı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 13:10

Sokak sokak gezip sahte altın satmış... Külçe altın dolandırıcısı gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet eden A.K. sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişi yabancı uyruklu olduğunu ve elinde külçe altınlar olduğunu söyledi. Konuşma devam ederken dolandırıcının arkadaşı olduğu  öğrenilen bir başka şahıs gelip külçe altını çok ucuzmuş diyerek satın aldı. Bu alışverişi  gören A.K. 18 bin 200 lira karşılığında külçe altın görünümlü çakmağı satın aldı. Altının sahte olduğunu anlayınca polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri benzer suçtan 70 suç kaydı olan M.P.’yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak sokak gezip sahte altın satmış... Külçe altın dolandırıcısı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili çalışma başlatıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta Adnan Kahveci Mahallesindeki bir cadde üzerinde A.K. isimli şahsın yürüdüğü sırada yanına bir şahsın geldiği ve kendisinin yabancı uyruklu kuyumcu olduğunu söyledi.

Elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştı. O sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığı ve A.K.'yi dolandırıcılık yöntemine inandırarak başka bir külçeyi 18 bin 200 lira karşılığında sattıkları anlaşıldı.

50 BİN LİRA ALMIŞ

Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış ve aynı yöntem ile farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere 5 farklı ilçede kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli M.P.'nin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede mağdurların toplam 49 bin lira ve bin 500 dolar dolandırıldıkları belirlendi.

70 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tespiti yapılan şüpheli hakkında yapılan sorgulama 49'u nitelikli dolandırıcılıktan 70 adet suç kaydının olduğu belirlenmiş, M.P. Güngören ilçesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonla yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan M.P.'nin 5 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri ile serbest kaldı.

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Sokak sokak gezip sahte altın satmış... Külçe altın dolandırıcısı gözaltına alındı
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