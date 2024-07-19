Sokaklar güvenli kalsın diye 85 sokak köpeğine ev sahipliği yapıyor

AMACIM HEM HAYVANLARI HEM İNSANLARI KORUMAK

Sokak köpeklerinin aç kalınca ve sürü haline gelince saldırganlaştığını belirten Mehmet Fatih Dursun; "Aslında benim bu yaptığım sadece sokak köpeklerini korumak değil, sokakta gezen çocuk, kadın- erkek herkesi korumak. Ben şuanda 85 köpeğe 3 dönüm arazide bakıyorum. Bu 85 köpeğin sokaklarda olmaması demek. Hayvan severlik sadece hayvanları saplantılı şekilde sevmek değildir. İnsanları sevmeyen hayvanları sevemez. Sokakta gezen çocuğun güvenliği de önemli bu hayvanların yaşaması da. O yüzden takım tutar gibi davranılmamalı" diye konuştu.