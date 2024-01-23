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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Sokaklarda terör estirdi 10 kişiyi bıçakladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Sokaklarda terör estirdi 10 kişiyi bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta dün komşularının evini taşladıktan sonra sokak sokak gezerek 10 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, daha önce yaşadığı binaya giderek eski komşularının camlarını taşlayan Abdullah Ö., ardından sokak sokak gezerek terör estirdi. Biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, ardından izini kaybettirdi. Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği Abdullah Ö.'yi akşam saatlerinde yakaladı. Abdullah Ö.'nün çeşitli suçlardan 14 suç kaydının olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Sokaklarda terör estirdi 10 kişiyi bıçakladı
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